Прогноз погоды на выходные: снег, гололед и от -1 °С до +2 °С

Будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой снег и мокрый снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, днем с переходом на южный 5-10 метров в секунду, ночью порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -1...-7°С, при прояснениях -8 -10°С, днем от -3 до +2°С.ночью преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью прогнозируется от -1 до -8°С, а днем от -4 до +2°С.временами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометра покажут 0...-7°С, а днем -4...+2°С.