Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, гололед и от -5 °С до +4 °С

Завтра, 28 ноября, будет облачно. Временами осадки, преимущественно снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет варьироваться в диапазоне от -4 °С до +2°С, а днем прогнозируется -1…+4°С.В воскресенье, 29 ноября, облачно. Временами снег, мокрый снег. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северной четверти 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут -5…+2°С, а днем – -3…+2°С.В понедельник, 30 ноября, облачно с прояснениями. На большей части страны кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный 4–9 метров в секунду. Ночью будет 1–7 градусов ниже нуля, а днем – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.