Прогноз погоды на выходные: местами дожди и грозы, от +18 до +29°С

В субботубудет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Столбики термометров покажут ночью от 12 до 18 выше нуля, максимальная днем достигнет 24 градусов со знаком плюс.В воскресенье,, преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем южный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов тепла, днем ожидается от 23 до 29 градусов тепла.В понедельник,, местами на территории страны кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Столбики термометров ночью достигнут 17 градусов тепла, днем от 23 до 30 со знаком плюс.