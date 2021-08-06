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  2. Прогноз погоды на выходные: местами дожди и грозы, от +18 до +29°С

Прогноз погоды на выходные: местами дожди и грозы, от +18 до +29°С

В выходные в республике ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Об этом sb.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


В субботу, 7 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Столбики термометров покажут ночью от 12 до 18 выше нуля, максимальная днем достигнет 24 градусов со знаком плюс.

В воскресенье, 8 августа, преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем южный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов тепла, днем ожидается от 23 до 29 градусов тепла.

В понедельник, 9 августа, местами на территории страны кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Столбики термометров ночью достигнут 17 градусов тепла, днем от 23 до 30 со знаком плюс. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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