Прогноз погоды на выходные: кратковременные дожди и до +21 °С

Будет переменная облачность. Ночью преимущественно по юго-востоку, днем на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 5–10 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +5 °С по северо-западу до +14 °С по юго-востоку страны, а днем синоптики обещают 16–21 градус тепла.В воскресенье, 30 мая, облачно с прояснениями. Местами по Беларуси, а по югу на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, днем местами по северо-западу до 15–18 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 6–13 градусов выше нуля, а днем – 12–19 градусов со знаком плюс.В последний день календарной весны, 31 мая, вновь будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку страны, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Ночью ожидается +3…+10 °С, днем – +9…+16 °С.