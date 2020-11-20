Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь, гололедица и от -6 до +7

Завтра, 21 ноября, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0…-6 °С, а днем прогнозируется от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.В воскресенье, 22 ноября, облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, днем по западу с дождем), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, местами до 15–18 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут -5…+2 °С, а днем – от 0 до +7 °С.В понедельник, 23 ноября, опять облачно с прояснениями. Временами дождь; ночью по востоку страны мокрый снег, слабый гололед. Ветер западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, в отдельных районах до 15–18 метров в секунду. Ночью будет -1... +5 °С, а днем – 2–7 градусов со знаком плюс.