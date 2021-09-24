Прогноз погоды на выходные: дожди, туман и от +4 °С до +18 °С

Будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер западный 5–10 метров в секунду, днем порывы будут достигать до 14 метров в секунду, местами по западу 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +4 до +10 °С, днем от +11 °С до +18 °С.В воскресенье, 26 сентября, будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер северо-западный, северный 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от +4 °С до +11 °С, а днем синоптики ожидают 10–16 градусов выше нуля, по юго-западу до +18 °С.В понедельник, 27 сентября, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-восточный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +1…+7 °С, днем от +10 до +16 °С.