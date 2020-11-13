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Прогноз погоды на выходные: дожди, мокрый снег и от -2 до +10

В предстоящие выходные в Беларуси будут наблюдаться неустойчивые погодные условия. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег, а температурный фон будет колебаться в диапазоне от 2 градусов ниже нуля ночью до 10 градусов тепла днем, сообщили sb.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Завтра, 14 ноября, будет преобладать облачная погода. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман. В ночные и утренние часы по северо-восточной половине местами налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер южный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днем 0…+5 °С; по юго-западу ночью +4…+5 °С, днем +6…+8 °С.

В воскресенье, 15 ноября, облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные осадки (дождь, ночью по востоку с мокрым снегом). В отдельных районах туман, ночью и утром по востоку слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит 0…+7 °С, ночью по востоку при прояснениях подморозит до 2 градусов, а днем в западных районах ожидается +8…+10 °С.

В понедельник, 16 ноября, опять будет облачно с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди. Местами туман, ночью и утром по востоку слабый гололед. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров в течение суток покажут 0…+7 °С, ночью по востоку при прояснениях до -2 °С, днем в западных районах – 8–10 градусов выше нуля.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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