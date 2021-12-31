Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, туман и от -13 °С до +7 °С

Будет облачно. На большей части территории пройдут осадки в виде дождя, днем переходящего в мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман, по северо-востоку слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5–10 метров в секунду, днем порывы будут достигать 14 метров в секунду, в отдельных районах порывы 15–20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит +1... +7 °С, ночью по востоку 0... -2 °С.будет облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-востоку, днем на большей части территории республики пройдут осадки в виде снега, а днем мокрого снега, по юго-западу с дождем. В отдельных районах ожидаются туман, изморозь, днем по юго-западу гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на южный, 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется от 0 °С по юго-западу до -11 °С по северу, при прояснениях до -13 °С, а днем от -6 °С по северо-востоку до +5 °С по юго-западу страны.также будет облачно. Временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -6 °С по северо-востоку до +5 °С по юго-западу страны, а днем 0... +7 °С.