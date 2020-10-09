Прогноз погоды на выходные: до 19 градусов тепла и туман

В субботу, 10 октября, будет облачно с прояснениями. В основном без осадков, лишь по юго-востоку местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром на большей части территории страны туман. Ветер неустойчивый слабый. Столбики термометров ночью покажут +7…+13 °С, при прояснениях – +4…+6 °С, а днем синоптики обещают 13–19 градусов со знаком плюс.Существенно не изменится характер погоды и в последующие дни.В воскресенье, 11 октября, облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от +6 °С до +11 °С, местами дойдет до +13 °С, а днем прогнозируется +10…+17 °С, по юго-востоку – до 19 градусов тепла.В понедельник, 12 октября, опять облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду. Ночью температурный фон будет варьироваться в диапазоне от +5 °С до +11 °С, а днем будет 10–17 градусов тепла, по юго-востоку – до +19 °С.