Прогноз погоды на выходные: без осадков и от +1 °С до +18 °С

, ожидается переменная облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Ветер южный 5–10 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +1...+7 °С, а днем от +11 до +17 °С.осадки также не прогнозируются. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4–9 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +1 до +8 °С, а днем +11...+18 °С.