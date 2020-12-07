Прогноз погоды на 8 декабря: гололедица, сильный ветер и до 12 градусов ниже нуля

Ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 12–14 метров, ночью местами в западных районах до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -3 °С по западу до -12 °С по востоку страны, а днем прогнозируется 1–6 градусов мороза.В среду, 9 декабря, переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью составит -7…-14 °С, по юго-западу – -4…-6 °С, а днем будет 1–7 градусов со знаком минус.В четверг, 10 декабря, облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах небольшой снег, утром и днем на большей части территории страны кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западной половине – с дождем). Утром и днем местами ожидаются туман, гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 5–12 градусов мороза, а днем – 0…-5 °С. В юго-западных районах страны ночью будет -3…-4 °С, днем – +1…+2 °С.