Прогноз погоды на 6 октября: дожди и до 20 градусов тепла

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, днем местами по востоку сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9…+15 °С, а днем синоптики обещают 15–20 градусов выше нуля.Не ожидается похолодания и в последующие дни.В среду, 7 октября, ночью облачно, днем с прояснениями. Ночью в центральных и восточных районах страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. В ночные часы в отдельных районах по востоку прогнозируются грозы и сильные дожди. Ветер южный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров. Ночью температурный фон будет колебаться в диапазоне от +7 °С до +14 °С, а днем – от +14 °С до +21 °С.В четверг, 8 октября, будет преобладать облачная погода. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров. Столбики термометров ночью покажут +8…+14 °С, днем – от +12 °С до +18 °С.