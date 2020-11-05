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  2. Прогноз погоды на 6 ноября: небольшие дожди и до 12 градусов тепла

Прогноз погоды на 6 ноября: небольшие дожди и до 12 градусов тепла

Завтра в Беларуси сохранятся привычные по последним дням погодные условия. Не обойдется без осадков, а температурный фон в течение суток будет колебаться в диапазоне от +2 °С до +12 °С, сообщили sb.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. 


Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на значительной части территории – небольшие дожди. Днем без существенных осадков. Ветер западный 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2…+8 °С, днем – +7…+12 °С.

В субботу, 7 ноября, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, по северо-востоку порывы до 14 метров. Столбики термометров ночью покажут 4–9 градусов выше нуля, а днем будет 8–13 градусов со знаком плюс.

В воскресенье, 8 ноября, в основном без осадков, лишь утром и днем местами по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируется туман. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, по северо-востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне от +3 °С до +9 °С, а днем синоптики обещают 7–12 градусов тепла.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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