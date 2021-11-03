Прогноз погоды на 4 ноября: дожди, туман и до +15 °С

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северной половине, днем на большей части территории пройдут дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, 4–9 метров в секунду, днем порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +6 °С, в днем от +9 до +15 °С.ночью на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, ночью местами, днем во многих районах ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Ночью прогнозируется +5... +12 °С, днем +8... +14 °С, по юго-востоку +15... +17 °С.местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать14 метров в секунду, днем в отдельных районах ожидаются порывы до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1... +7 °С, днем +5... +12 °С.