Прогноз погоды на 4 мая: кратковременные дожди, местами грозы и до +21 °С

Завтра в Беларуси сохранятся привычные по последним дням погодные условия. Не обойдется без дождей, но при этом будет тепло — в дневные часы воздух прогреется даже до 21 градуса, проинформировали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем главным образом по востоку прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром будет туман. Ветер — северо-западный, днем с переходом на северный 5—10 метров в секунду, при грозах местами порывы до 15—18 метров в секунду.
Столбики термометров в ночные часы покажут +5…+10 °С, по юго-востоку — до +12 °С, а в дневные — +15…+21 °С.