Прогноз погоды на 4 мая: кратковременные дожди, местами грозы и до +21 °С

Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем главным образом по востоку прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром будет туман. Ветер — северо-западный, днем с переходом на северный 5—10 метров в секунду, при грозах местами порывы до 15—18 метров в секунду.Столбики термометров в ночные часы покажут +5…+10 °С, по юго-востоку — до +12 °С, а в дневные — +15…+21 °С.