Прогноз погоды на 3 ноября: кратковременные дожди и до 16 градусов тепла

Будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогнозируется туман. Ветер южный 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+7 °С, при прояснениях местами подморозит до -2 °С, а днем будет +7…+13 °С. По западу теплее: +8…+10 °С ночью и +14…+16 °С днем.Существенно не изменится характер погоды и в два последующих дня.В среду, 4 ноября, облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от +3 °С до +10 °С, а днем синоптики обещают 6–12 градусов выше нуля.В четверг, 5 ноября, опять будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер южный с переходом на западный 5–10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Столбики термометров ночью покажут +2…+8 °С, а днем – +5…+11°С.