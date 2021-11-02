Прогноз погоды на 3 ноября: дожди, туман и до +12 °С

в республике будет облачно. Временами ожидаются дожди, а ночью и утром местами белорусы смогут наблюдать слабый туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 °С до +8 °С, днем от +6 °С до +12 °С.облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси вновь прогнозируют туман. Ветер южной четверти, 5–10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами до 15–18 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1... +7 °С, днем +8... +15 °С.как и в предыдущие дни, советуем не забывать зонты: ночью на большей части территории Беларуси, а днем местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный, с переходом на западный, 5–10 м/с, ночью местами, а днем во многих районах порывы до 15–20 м/с. Синоптики прогнозируют небольшое потепление: ночью температура воздуха составит +6... +12 °С, днем +8... +14 °С, по юго-востоку +15... +17 °С.