Прогноз погоды на 3 августа: местами дожди с грозами и до +26 °С

в Беларуси установится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет западный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами в северных районах порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+15 °С, а днем она будет колебаться от +20 °С по северу до +26 °С по югу страны.4–5 августа в Беларуси также обещают переменную облачность.ночью преимущественно обойдется без осадков, а вот утром и днем местами по республике прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8...+13 °С, днем – +20...+27°С.местами по Беларуси вновь пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью – +11...+17 °С, днем воздух прогреется до +20...+27 °С.