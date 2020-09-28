Прогноз погоды на 29 сентября: дожди и до +21 °С

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали sb.by, что ожидается переменная облачность. Ночью местами по северу пройдут небольшие дожди. Утром и днем по юго-западу Беларуси – кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2–7 метров в секунду, днем 5–10 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +3…+9 °С, по югу – +10…+12 °С, а днем температура будет колебаться в диапазоне от +15 °С до +21 °С.Примерно такая же погода прогнозируется и на среду, 30 сентября. Будет облачно с прояснениями. Ночью по югу, утром и днем местами по стране, а по Гомельской и Брестской областям на большей части территории кратковременные дожди. Днем по югу возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный 5–10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7…+13°С, днем – +13…+19 °С.В четверг, 1 октября, опять же облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти 5–10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Ночью температурный фон будет варьироваться в диапазоне от +6 °С до +12 °С, а днем синоптики обещают 12–17 градусов тепла.