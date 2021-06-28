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Прогноз погоды на 29 июня: переменная облачность и от +13°С до +28°С

Завтра в Беларуси установится переменная облачность, а температура воздуха днем прогреется до 28 градусов тепла. Об этом sb.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Завтра, 29 июня, в стране будет переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируют грозы, а ночью и утром местами – слабый туман. Ветер северо-западный 5–10 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +13 °С до +18 °С, а днем – от +22 °С +28 °С. 

В среду, 30 июня, также сохранится переменная облачность. В этот день будет преимущественно без осадков. Однако местами по северо-востоку, а в дневные часы и по крайнему юго-западу страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 5–10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.  Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 °С до +17 °С, а днем – от +23 °С до +29 °С. При этом в основном по юго-западу воздух прогреется до +30–31 °С.

В четверг, 1 июля, ночью ожидается переменная облачность, а днем в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Жителей отдельных районов ждут сильные дожди и грозы. Ветер южной четверти 5–10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +12… +19 °С, днем – +22… +29 °С. По юго-востоку местами будет жарче – столбики термометров покажут до +31 °С.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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