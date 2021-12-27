Прогноз погоды на 28 декабря: небольшой снег и туман

Во вторник,, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северу небольшой снег. Ночью и утром местами по республике туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 15 ниже нуля, при прояснениях ожидается 16–17 градусов со знаком минус, максимальная температура днем от 4 до 10 градусов мороза.В среду,преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку, а днем по юго-западу страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 8–13 градусов ниже нуля, при прояснениях -14–17 °С, днем столбики термометров покажут от 2 до 9 градусов мороза.В четверг,ночью местами по юго-западу, днем на большей части территории республики кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем). В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 4–9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от 8 до 13 градусов мороза, по северо-востоку при прояснениях 14–17 градусов ниже нуля, максимальная днем 1–8 градусов со знаком минус; по юго-западу ночью -5 –7 °С, днем от 0 до 2 градусов тепла.