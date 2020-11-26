Прогноз погоды на 27 ноября: дожди, мокрый снег и от -2 до +6

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4–9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью будет варьироваться в диапазоне от двух градусов мороза до четырех градусов тепла, а днем будет 0…+6 °С.Примерно такие же погодные условия ожидаются и в выходные.В субботу, 28 ноября, облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег). Ночью и утром местами слабые туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут -4…+2 °С, днем – -2…+4°С.В воскресенье, 29 ноября, облачно с прояснениями. На большей части территории страны снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -5…+1 °С, а днем – -2…+3 °С.