Прогноз погоды на 26 января: оранжевый уровень опасности, сильный ветер и метель

, будет облачно. Временами осадки: обычный и мокрый снег, дождь. Ночью по западной половине страны, утром и днем на большей части территории Беларуси осадки будут сильные, ожидается метель. Метеорологи предупреждают, что местами будет наблюдаться налипание мокрого снега. Ночью и утром отдельные районы страны накроет туман, а на некоторых участках дорог будет гололедица. Ветер переменных направлений 5–10 м/с, ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем во многих районах республики порывы до 15–20 м/с, в дневные часы по югу местами порывы 21–23 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -2 °С до +4 °С., облачно с прояснениями. При этом на большей части территории республики будет идти снег, а ночью местами дойдет до метелей. На отдельных участках дорог, как и 26 января, ожидается гололедица. Ветер западной четверти будет достигать скорости в 6–11 м/с, ночью и утром во многих районах порывы до 15–20 м/с, в отдельных районах до 23 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит от 0 °С до -5 °С, максимальная днем – от -3 °С до +2 °С., ночью местами, а днем на большей части Беларуси выпадет кратковременный снег. В отдельных районах страны сохранится гололедица. Ветер западной четверти 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Что касается температуры воздуха, минимальная ночью обещает колебаться в диапазоне от -1 °С до -6 °С, при прояснениях до -9 °С, максимальная днем составит от -4 °С до +1 °С.