Прогноз погоды на 26 августа: кратковременные дожди и до 25 градусов тепла

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали sb.by, что будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем по западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны туман. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров покажут +8…+14 °С в ночные часы и +19…+25 °С в дневные.Примерно такая же погода прогнозируется и в последующие дни.В четверг, 27 августа, будет преобладать облачная погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 5–10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Ночью температурный фон будет колебаться в диапазоне от +11 °С до +16 °С, а днем синоптики обещают +16…+21 °С.В пятницу, 28 августа, облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный 5–10 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8…+15 °С, а днем ожидается +16…+22 °С.