Прогноз погоды на 26 августа: дожди и до +23 °С

Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +3... +13 °С, а днем +14 °С... +23 °С.В пятницу, 27 августа, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-западу и северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер неустойчивый 4-9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5...+14°С, а днем +16...+23°С.В субботу, 28 августа, также будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер неустойчивый 4-9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Столбики термометров покажут ночью +8... +15 °С, а днем +16 °С... +23 °С.