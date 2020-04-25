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  2. Прогноз погоды на 26 апреля: преимущественно без осадков и до +14 °С

Прогноз погоды на 26 апреля: преимущественно без осадков и до +14 °С

Завтра в стране продолжат наблюдаться неустойчивые погодные условия. Температурный фон будет колебаться в диапазоне от -2 °С ночью до +14 °С днем, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Ночью будет переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь по Гомельскому региону кратковременные дожди. Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами по северо-западу Беларуси пройдут небольшие дожди. Ветер ожидается северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Столбики термометров в ночные часы покажут от -2 °С до +4 °С, по юго-востоку — до +6 °С. А днем синоптики обещают +8…+14 °С.
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Фото: РЕЙТЕР
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