Прогноз погоды на 26 апреля: преимущественно без осадков и до +14 °С

Ночью будет переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь по Гомельскому региону кратковременные дожди. Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами по северо-западу Беларуси пройдут небольшие дожди. Ветер ожидается северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.Столбики термометров в ночные часы покажут от -2 °С до +4 °С, по юго-востоку — до +6 °С. А днем синоптики обещают +8…+14 °С.