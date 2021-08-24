Прогноз погоды на 25 августа: дожди, грозы и до +20 °С

Будет облачно с прояснениями. По юго-восточной части республики пройдут дожди, местами возможны грозы. В отдельных районах Гомельской области ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +4 °С до +15 °С, а днем от +14 до +20 °С.В четверг, 26 августа, также будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по западу и востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4–9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +5... +14 °С, а днем +13 °С... +22 °С.В пятницу, 27 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западу и востоку страны, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5... +14 °С, а днем +16... +23 °С.