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  2. Прогноз погоды на 24 ноября: кратковременные дожди и до 8 градусов выше нуля

Прогноз погоды на 24 ноября: кратковременные дожди и до 8 градусов выше нуля

Завтра в Беларуси сохранятся привычные по последним дням погодные условия, сообщили sb.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер западный, северо-западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров. Столбики термометров покажут 0…+5 °С ночью и +3…+8 °С днем. 

В среду, 25 ноября, ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, ночью по крайнему северо-востоку прогнозируются мокрый снег и слабый гололед. Ветер западный 5–10 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться в диапазоне от –1 °С до +5 °С, а днем синоптики прогнозируют 2–7 градусов со знаком плюс.

В четверг, 26 ноября, будет облачно с прояснениями. В основном без осадков, лишь ночью местами по востоку страны кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет -2…+5 °С, по Брестской области при прояснениях до 5 мороза, а днем ожидается 2–7 градусов тепла.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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