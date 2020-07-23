Прогноз погоды на 24 июля: преимущественно без осадков и до 25 градусов тепла

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили sb.by, что ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4–9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +6…+12 °С, а днем от +19 до +25 °С.Еще теплее будет в выходные дни.В субботу, 25 июля, облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется +8…+15 °С, а днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от +20 °С по северу до +29 °С по югу страны.В воскресенье, 26 июля, будет опять же облачно с прояснениями. Местами по стране, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром слабый туман. Ветер восточной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10…+17 °С, а днем синоптики обещают +20…+27 °С, по югу страны – до +29 °С.