Прогноз погоды на 24 июля: местами грозы, температура воздуха от +10 °С до +28 °С

, в стране ожидается переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков, а вот днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+16 °С, днем – +22...+28 °С.Переменная облачность сохранится и 25–26 июля. В стране будет преимущественно без осадков., ветер юго-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет довольно сильно колебаться: от +9 °С по северу до +17 °С по югу республики. Днем же воздух прогреется до +23...+29 °С., днем в отдельных районах по западу Брестской области ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12...+19 °С, днем – +25...+31 °С.