Прогноз погоды на 23 декабря: мокрый снег, метель и до -5 °С

Будет преобладать облачная погода. Временами мокрый снег, дождь, местами – сильные. Прогнозируются гололед, метель, на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер южный с переходом на западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, местами до 15–18 метров в секунду. Столбики термометров ночью будут варьироваться в диапазоне от -5 °С по востоку до +2 °С по юго-западу, а днем будет -2…+4 °С, по западу – +5…+7 °С.В четверг, 24 декабря, облачно. Ночью местами, днем на большей части территории страны осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью составит -3…+2 °С, днем – 0…+5 °С, по юго-западу дойдет до 8 градусов тепла, а в северо-восточных районах будет 1–2 градуса со знаком минус.В пятницу, 25 декабря, вновь облачно. Временами осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза по северу до 5 градусов тепла по югу.