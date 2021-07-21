Прогноз погоды на 21 июля: без осадков и от +7 °С до +27 °С

, в стране ожидается переменная облачность без осадков, лишь утром в отдельных районах республики прогнозируют слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4–9 м/с, по юго-востоку порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 °С до +16 °С, местами – от +7 °С до +9 °С. Днем же воздух прогреется до +21...+27 °С., также будет переменная облачность. Синоптики говорят, что конец рабочей недели пройдет для белорусов преимущественно без осадков, но утром и днем по северо-востоку страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8... +14 °С, днем – +21...+28 °С., в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах страны прогнозируют грозы. Ветер северо-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10.. +17 °С, днем – +21.. +27 °С, по югу воздух прогреется до +29 °С.