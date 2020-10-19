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Прогноз погоды на 20 октября: преимущественно без осадков и до 11 градусов тепла

Завтра в Беларуси не обойдется без ночных заморозков. Но при этом температура днем дойдет до 11 градусов выше нуля и к тому же будет преимущественно без осадков, проинформировали sb.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Ветер западный 5–10 метров в секунду, по северо-восточной половине Беларуси порывы до 14 метров в секунду, днем в отдельных районах Витебского и Могилевского регионов до 15–18 метров в секунду. Температурный фон ночью будет варьироваться от -1 °С до +5 °С, а днем прогнозируется 5–11 градусов выше нуля

В среду, 21 октября, облачно, в ночные часы с прояснениями. Ночью в северных, утром и днем и в центральных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0…+7 °С, днем +5…+11 °С, по югу и западу страны ожидается до 12–13 градусов тепла.

В четверг, 22 октября, облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории Беларуси, днем местами по стране кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров, по северу в отдельных районах до 15–18 метров в секунду. Ночью будет +4…+10 °С, а днем – +11…+17 °С, по югу и западу страны воздух прогреется до 19 градусов. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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