Прогноз погоды на 20 июля: кратковременные дожди и до +29 °С

Прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +12…+18 °С, днем – +23…+29 °С.В среду, 21 июля, облачно с прояснениями. Местами по стране, а утром и днем по Гродненскому и Витебскому регионам на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью составит 11–18 градусов тепла, днем – 20–27 градусов со знаком плюс.В четверг, 22 июля, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет варьироваться в диапазоне от +8 °С по северу до +16 °С по юго-востоку страны, а днем синоптики обещают 20–26 градусов выше нуля.