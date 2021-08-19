Прогноз погоды на 20 августа: преимущественно без осадков и до +27 °С

Завтра в Беларуси синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков, температурный фон будет колебаться от 20 до 27 градусов со знаком плюс. Об этом sb.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



Ожидается переменная облачность. Днем местами по западу кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный: ночью 3–8 метров, днем 5–10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 8–14 градусов выше нуля, максимальная днем от +20 °С по северо-западу до +27 °С по юго-востоку.



В субботу, 21 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью от 8 до 15 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров достигнут 27 градусов тепла.



В воскресенье, 22 августа, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, северный 4–9 метров в секунду. Ночью температурный фон будет колебаться от +6 до +13 °С, днем 16–23 градуса со знаком плюс, по юго-востоку обещают до 25 градусов тепла.