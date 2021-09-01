Прогноз погоды на 2 сентября: дожди, грозы и до +17 °С

Будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, днем порывы могут достигать 14 метров в секунду, а местами 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5...+11 °С, а днем +11...+17 °С.В пятницу и субботу также будет облачно с прояснениями.В пятницу, 3 сентября, ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 5–10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду, днем местами порывы до 15–20 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +3... +10 °С, а днем +13... +20 °С.В субботу, 4 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3...+9 °С, а днем +11...+18 °С.