Прогноз погоды на 2 ноября: небольшие дожди и до +12 °С

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, 4–9 метров в секунду, днем по западной половине местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -2... +4 °С, а днем от +6 до +12 °С.В среду и четверг будет облачно с прояснениями.временами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южной четверти, 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3... +8 °С, а днем +7... +13 °С.местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер южной четверти, 5–10 метров в секунду, днем местами порывы будут до 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +2 до +7 °С, а днем +8... +15 °С.