Завтра лето продолжит укрепляться в своих правах: будет без осадков и до 23 градусов выше нуля, сообщили sb.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 4–10 градусов со знаком плюс, а днем – 18–23 градуса тепла.
В последующие дни, 3–4 июня, прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 6–11 градусов выше нуля, а днем будет от +18 °С до +23 °С.
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Прогноз погоды на 2 июня: без осадков и до 23 градусов тепла
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