Прогноз погоды на 2 июня: без осадков и до 23 градусов тепла

Будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 4–10 градусов со знаком плюс, а днем – 18–23 градуса тепла.В последующие дни, 3–4 июня, прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 6–11 градусов выше нуля, а днем будет от +18 °С до +23 °С.