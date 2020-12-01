Прогноз погоды на 2 декабря: небольшой снег, гололедица и до -9 °С

Будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами пройдет небольшой снег. Местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 2–7 метров в секунду. Ночью будет 1–7 градусов мороза, при прояснениях до -9 °С, а днем ожидается от 0 °С до -5 °С.В четверг, 3 декабря, облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью составит 2–7 градусов ниже нуля, а днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от -4 °С до +2 °С.В пятницу, 4 декабря, опять облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах страны возможен небольшой кратковременный снег, в дневные часы в основном без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, местами до 15–18 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 0…-5 °С, а днем – от 0 °С до +5 °С.