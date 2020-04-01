Прогноз погоды на 2 апреля: небольшие осадки и до 11 градусов тепла

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БЕЛТА

Ожидается облачная с прояснениями погода. Главным образом по северу пройдут небольшие осадки: мокрый снег, дождь. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Столбики термометров ночью покажут -3…+3 °С. А днем прогнозируется от +4 °С на севере до +11 °С на юге Беларуси.В последующие двое суток также не обойдется без ночных заморозков. Но в дневные часы будет наблюдаться достаточно комфортный температурный фон.В пятницу, 3 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северу, днем местами, главным образом по северо-западной половине, кратковременные дожди, по Витебской области с мокрым снегом. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, ночью в отдельных районах, а утром и днем на большей части территории — сильный порывистый. Столбики термометров в ночные часы покажут от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а днем будет +6…+15 °С.В субботу, 4 апреля, ожидается переменная облачность. Главным образом по северо-восточной половине пройдут кратковременные осадки: мокрый снег, дождь. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорогах прогнозируется гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый. Ночью температурный фон будет колебаться в диапазоне -4…+3 °С, а днем синоптики обещают +4…+12 °С.