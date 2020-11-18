Прогноз погоды на 19 ноября: оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, дождь и до 10 градусов тепла

Будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки, преимущественно дождь. Ветер южный, юго-западный 6–11 метров в секунду, ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы до 15–20 метров. Столбики термометров ночью покажут 3–8 градусов тепла, днем – 5–10 градусов со знаком плюс. По востоку ночью будет 0…+2 °С, днем – от +2 °С до +4 °С.В пятницу, 20 ноября, облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, ночью и утром главным образом по северной половине страны порывы до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет варьироваться в диапазоне от 0 °С до +6 °С.В субботу, 21 ноября, опять будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 4–9 метров в секунду. Ночью ожидается 0…-5 °С, днем – от -1 °С до +5 °С.