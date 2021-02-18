Прогноз погоды на 19 февраля: оранжевый уровень опасности из-за морозов по востоку страны

, в Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно обойдется без осадков. Исключение – западная часть страны днем. Там ожидается мокрый снег. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер неустойчивый 2–7 м/с. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от -19 °С до -24 °С, по восточной половине – от -25 °С до -28 °С, по юго-западу – от -16 °С до -18 °С. Что касается максимальной температуры днем, она будет в пределах 5–11 градусов мороза. По юго-западу будет теплее – от 0 °С до -4 °С.После, в выходные, в Беларуси ожидается ослабление морозов., будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики, а днем местами по стране ожидается кратковременный снег, мокрый снег. Отдельные районы накроет туман. Местами белорусов ждет слабый гололед, в том числе на дорогах. Ветер будет южный, днем с переходом на западный 4–9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью установится в диапазоне от -7 °С до -14 °С, по востоку – от -15 °С до -19 °С, в крайних юго-западных районах местами от -1 °С до -6 °С. Максимальная температура днем будет от -1 °С до -8 °С, по юго-западной половине местами 0 °С, +4 °С., также будет облачно с прояснениями. Местами по стране ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег и дождь). В отдельных районах, как и днем ранее, будет туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 4–9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -6 °С...+1 °С, по востоку -7 °С...-10 °С, максимальная днем -2 °С...+4 °С.