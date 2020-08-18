Прогноз погоды на 19 августа: дожди, грозы и до +29 °С

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали sb.by, что будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, 3–8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров в ночные часы покажут +13…+19 °С, а в дневные – +20…+26 °С, по юго-востоку Гомельской области – +27…+29 °С, в северо-восточных районах страны – +16…+19 °С.В четверг, 20 августа, будут схожие погодные условия. Прогнозируется переменная облачность, по югу – облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10…+16 °С, а днем – +20…+27 °С, по югу страны – +28…+29 °С.В пятницу, 21 августа, прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку Беларуси местами кратковременные дожди. Ветер восточной четверти 4–9 метров в секунду. Ночью ожидается +9…+16 °С, а днем воздух прогреется до +20…+27 °С.