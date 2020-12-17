Прогноз погоды на 18 декабря: мокрый снег, дождь, гололедица и от -2 °С до +5 °С

Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами небольшие осадки, днем на большей части осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 3–8 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем будет 0…+5 °С.Примерно такие же погодные условия прогнозируются и в предстоящие выходные.В субботу, 19 декабря, облачно с прояснениями. Ночью местами, днем по северо-востоку страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3…+3 °С, днем – -2…+5 °С.В воскресенье, 20 декабря, вновь облачно с прояснениями. В основном без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Ночью ожидается -4…+2 °С, а днем синоптики обещают -2…+5 °С.