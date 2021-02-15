Прогноз погоды на 16 февраля: без существенных осадков, гололедица и до 26 градусов мороза

Будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем по северо-востоку небольшой кратковременный снег. Ночью и утром местами туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 17–23 градуса ниже нуля, при прояснениях – 24–26 градусов мороза, в западных районах – 12–16 градусов со знаком минус, а днем будет от -5 °С до -10 °С, по востоку – от -11 °С до -14 °С.В среду, 17 февраля, облачно с прояснениями. В юго-западных и северо-восточных районах страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -10…-17 °С, днем – -3…-10 °С; по юго-западу теплее: ночью – -7…-9 °С, днем – -2…+1 °С.В четверг, 18 февраля, переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-западу Беларуси кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Ночью ожидается -16…-23 °С, местами – -24…-25 °С, а днем – -7…-14 °С; в юго-западных районах ночью будет -10…-15 °С, днем – -4…-6 °С.