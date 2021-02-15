Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Прогноз погоды на 16 февраля: без существенных осадков, гололедица и до 26 градусов мороза

Прогноз погоды на 16 февраля: без существенных осадков, гололедица и до 26 градусов мороза

Завтра в Беларуси сохранится низкий температурный фон, проинформировали sb.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем по северо-востоку небольшой кратковременный снег. Ночью и утром местами туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 17–23 градуса ниже нуля, при прояснениях – 24–26 градусов мороза, в западных районах – 12–16 градусов со знаком минус, а днем будет от -5 °С до -10 °С, по востоку – от -11 °С до -14 °С.

В среду, 17 февраля, облачно с прояснениями. В юго-западных и северо-восточных районах страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -10…-17 °С, днем – -3…-10 °С; по юго-западу теплее: ночью – -7…-9 °С, днем – -2…+1 °С.

В четверг, 18 февраля, переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-западу Беларуси кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Ночью ожидается -16…-23 °С, местами – -24…-25 °С, а днем – -7…-14 °С; в юго-западных районах ночью будет -10…-15 °С, днем – -4…-6 °С.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Память воинов-афганцев почти в Бресте
Ректор БГУ рассказал о подготовке к празднованию столетнего юбилея
В Речице заведующая мебельным магазином обокрала его на 60 тысяч рублей
В Гомельской области на расчистке дорог задействовано более 190 единиц снегоуборочной техники
Казахстан представит обширную страновую экспозицию на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке
В Октябрьском районе молодой сельчанин получил два года колонии за хранение конопли
Samsung представил смартфон с гигантской автономностью
В Минске легковушка сбила на переходе 16-летнюю девушку
На Australian Open определились все четвертьфиналисты
Стала известна возможная повестка дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Информационный мусор
Шварценеггер – о Власове: этот человек был не просто отличным атлетом – он был великим мыслителем
Стоматолог развеял мифы о чистке зубов
Компания молодых людей пыталась угнать в полесском регионе Гомельщины семь легковушек
В Столинском районе годовалый малыш отравился каплями для глаз
БУТБ намерена содействовать экспорту белорусской сельхозпродукции в Брянскую область
В Наровлянском районе в загоревшемся доме погиб немолодой сельчанин
В Витебске почтили память воинов-интернационалистов
Биржа: 15 февраля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1100 пациентов с коронавирусом, выписаны 827
Исследователи установили, что южноафриканские штаммы коронавируса опаснее британских
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стукачи
Слесарь из Лиды угрожал расправой участковому инспектору
Врач назвала пять причин резкого набора веса
Зюганов – в адрес ВНС: вы не только сделали принципиальный выбор при избрании Президента, но и отстояли свое решение
Мир за выходные: импичмент Трампа, выборы в Каталонии и демонстрации в Мьянме
Матвиенко: только народ Республики Беларусь вправе определять будущее своей страны
В России отзовут более 9,3 тыс. автомобилей Lada Xray
В Сенненском районе сын до смерти избил мать – расследование завершено
В Гомеле экс-идеолог горисполкома осуждена за взятки на четыре с половиной года колонии
Отпуска белорусов соответствуют нормам Международной организации труда
Макей: подлинная демократия должна вызреть внутри общества
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Справедливость и предпринимательство
Среди молодых людей, участвовавших в ВНС, много тех, кто готов нести серьезную управленческую и политическую нагрузку – Шпаковский
Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве мужчины в 2012 году
Политолог: разговоры о правах человека и демонизация государств происходят тогда, когда возникают определенные экономические интересы
Hyundai показал необычный салон нового электрического кроссовера
В Могилеве сотрудники МЧС помогли годовалой девочке
Прогноз погоды на 16 февраля: без существенных осадков, гололедица и до 26 градусов мороза
Озвучена главная ошибка при мытье головы
В Индии в результате схода ледника погибли 53 человека
Лукашенко: отношения Беларуси и Сербии неподвластны изменчивой политической конъюнктуре
Саснович не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Мельбурне
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Страницы поздней любви
В России зарегистрировали 14 207 новых случаев заражения COVID-19
Рыболовный фестиваль пройдет 20 февраля в Минском районе
Минская область планирует в два раза увеличить поставки продовольствия в Китай
Авторы
СКАНИРУЙТЕ