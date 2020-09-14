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Прогноз погоды на 15 сентября: преимущественно без осадков и до +28 °С

Завтра в Беларуси сохранится так называемое бабье лето. В дневные часы по юго-западу ожидается до 28 градусов тепла.


В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали sb.by, что прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3–8 метров в секунду. Столбики термометров в ночные часы покажут +9…+15 °С, а в дневные – +19…+24 °С, по юго-западу – +25…+28 °С. 

Схожие погодные условия прогнозируются и в последующие дни.

В среду, 16 сентября, переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-западный, южный 4–9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8…+15 °С, а днем – +22…+29 °С.

В четверг, 17 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, главным образом по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 5–10 метров в секунду, ночью в северо-западных районах, днем местами по стране порывы до 15–20 метров. Ночью и утром по юго-востоку слабый туман. Ночью ожидается +11…+18 °С, а днем синоптики обещают от +13 °С по северо-западу до +27 °С по юго-востоку Беларуси.
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