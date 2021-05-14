Прогноз погоды на 15 мая: кратковременные дожди и от +7 °С до +22 °С

, в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах республики будет слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3–8 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов тепла, днем – от +17 °С до +22 °С.Схожие погодные условия установятся и в. Будет облачно с прояснениями. Местами по стране, а в дневные часы в юго-западных районах на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южной четверти 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 °С до +12 °С, днем – от +18 °С до +24 °С.Зонтики лучше не откладывать в шкаф и в начале следующей недели. В, вновь будет облачно с прояснениями, на большей части территории республики прогнозируют кратковременные дожди. При этом в отдельных районах страны белорусов ждут грозы, днем по северо-востоку пройдут сильные дожди. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью будет от 9 до 14 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут 16… 22 °С, а местами (преимущественно по востоку Беларуси) воздух прогреется до 23–24 градусов выше нуля.