Прогноз погоды на 15 июля: до + 34 градусов тепла и оранжевый уровень опасности

В четверг, 15 июля в Беларуси ожидается переменная облачность. В восточных, а ночью и в центральных районах Беларуси есть вероятность кратковременных дождей, грозы и даже града. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 16-22 градусов тепла, днем столбики термометров могут показывать плюс 29-34 градусов, в некоторых районах 35-36 градусов со знаком плюс.В пятницу, 16 июля местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается неустойчивый 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +17 +22°С, максимальная в дневное время - +29 +34°С, а в отдельных районах +35 +36°С.В субботу, 17 июля также не обойдется без осадков. Местами по стране возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +17 +22°С, максимальная днем +27 +34°С.