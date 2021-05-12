Прогноз погоды на 13 мая: дожди и от +5 °С до +20 °С

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ночью и утром местами сильные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений 3–8 метров в секунду, днем юго-восточный 4–9 метров в секунду, порывы до 14 метров, местами по северу до 15–20 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +5…+11 °С, а днем – +10…+16 °С, по юго-западу – до 20 градусов тепла.В пятницу, 14 мая, будет облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров. Ночью будет +5…+12 °С, днем – +15…+22 °С.В субботу, 15 мая, вновь будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +7 °С до +12 °С, а днем синоптики обещают 14–21 градусов со знаком плюс.