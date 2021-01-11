Прогноз погоды на 12 января: небольшой снег, гололедица и до 11 градусов мороза

Будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 4–9 метров в секунду, днем по северо-западной половине порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 3–9 градусов ниже нуля, по северо-востоку – до -11 °С, а днем ожидается от -4 °С до +1 °С.В среду, 13 января, облачно с прояснениями. Временами снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти 5–10 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 2–9 градусов со знаком минус, а днем синоптики прогнозируют 0…-6 °С.В четверг, 14 января, опять будет облачно с прояснениями. Временами снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточной четверти 4–9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне от -7 °С до -13 °С, в юго-западных районах – от -3 °С до -6 °С. В ночные часы главным образом по северо-востоку местами ожидается до 14–15 градусов мороза.